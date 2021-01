김순호 구례군수 ‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’ 동참

어린이 보호구역 내 교통안전 문화 정착 캠페인 진행



일단 멈춤, 주변 살핌, 기다림, 사고 예방 핵심 메시지 전파



유근기 곡성군수 지목으로 챌린지 동참, 구례경찰서장·구례교육지원청 교육장·전라남도 체육회장 지목

[구례=아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 김순호 구례군수가 19일 어린이보호구역 내 교통안전 문화 정착을 위한 ‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’에 동참했다.

이번 릴레이 캠페인은 행정안전부 주관으로 어린이보호구역 내에서 어린이를 우선 보호하는 문화를 정착시키고, 어린이 교통사고 예방에 대한 국민적 공감대를 형성하기 위해 전국적인 운동으로 진행되고 있다.

릴레이 참여자는 안전슬로건을 표현한 피켓 사진과 해시태그를 SNS에 게시하고 다음 참여자 3명을 지목하는 형식으로 진행된다.

김순호 군수는 유근기 곡성군수의 지명을 받아 캠페인에 참여해 ‘1단 멈춤!, 2쪽 저쪽!, 3초 동안!, 4고 예방!’이라는 어린이 보호구역 내 실천 메시지를 전달했다.

다음 참여자로 강은석 구례경찰서장, 김영훈 구례교육지원청 교육장, 김재무 전라남도 체육회장을 지목해 릴레이를 이어 나갔다.

김순호 군수는 “구례군은 지난해 어린이보호구역 내 노랑 신호등과 옐로카펫 설치를 마무리해 어린이 교통사고 예방을 위한 기본시설을 갖췄다”며 “이제는 군민들의 준법의식 향상과 교통 안전 문화의 확산을 통해 어린이 교통사고가 없는 구례를 만들겠다”며 군민들의 적극적인 협조를 당부했다.

호남취재본부 육미석 기자 yes3605@asiae.co.kr