[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계 (대표이사 이동훈)는 설을 앞두고 신세계 상품권을 판매한다고 19일 밝혔다.

신세계상품권 권종은 5000원, 1만 원, 5만 원, 10만 원, 30만 원, 50만 원으로 구매 가능하다.

상품권 대량 구매 고객에게는 금액대별로 상품권 추가 증정 혜택도 제공한다.

현금으로 1000만 원 이상 구매시 2%, 3000만 원 이상 구매시 2.5%, 1억 이상 구매시 3%를 추가 증정하며

법인카드로 구매시 1000만 원 이상 구매시 0.5%, 1억 원 이상 구매시 1%를 추가 증정하는 프로모션을 진행한다.

