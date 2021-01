대신증권, 본사 전 직원 코로나 전수검사

[아시아경제 고형광 기자] 대신증권이 본사 전 임직원을 대상으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 전수 검사에 나섰다. 최근 확진자가 발생한 데 따른 후속 조치다.

대신증권은 서울 을지로 본사 대신파이낸스센터에 근무하는 전 임직원을 대상으로 코로나19 전수검사를 실시한다고 18일 밝혔다. 이는 지난 16일 첫 코로나19 확진자가 발생함에 따라 본사 건물 내 무증상자를 포함한 감염자를 찾아내기 위한 취지다.

대신증권은 지난 16일 밤 확진자와 같은 층에 근무하는 전 임직원을 대상으로 초기 선별검사를 완료했으며 해당 층에 대한 방역을 마쳤다. 또 무증상자를 포함한 감염자를 선제적으로 찾아내기 위해 본사에 근무하는 전 임직원을 대상으로 코로나19 전수검사를 진행 중이다.

대신증권 관계자는 "코로나19 발생에 대비해 재택근무를 포함한 분리 근무제를 시행해 오고 있어 현재 차질없이 정상 업무를 진행하고 있다"고 설명했다.

