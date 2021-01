군위군, 농산물 쇼핑몰 '아이군위' 설맞이 이벤트 … 최대 20%할인

10만원 이상 구매고객에는 삼국유사 테마파크 입장권

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 군위군은 설을 앞두고 대표 농산물 쇼핑몰 '아이군위' 특별 이벤트를 진행한다고 18일 밝혔다.

'아이군위'에는 농산물 및 가공품 등 118개 업체가 입점해 805개 품목의 우수상품을 판매하고 있다. 신축년 설맞이 특별 이벤트는 18일부터 다음달 8일까지 22일간 마련된다. 신규가입 회원 세뱃돈 쿠폰은 물론 최대 20% 할인되는 혜택을 볼 수 있다.

특히, 10만원 이상 구매고객은 군위군의 명소 삼국유사 테마파크 입장권 2매를 선물받는다. 삼국유사 테마파크는 지난해 7월 개장한 이후 8만명이 다녀갈 정도로 군위군의 관광 랜드마크로 자리잡은 곳이다.

김기덕 군위군수 권한대행은 "군위군의 우수한 농특산물을 착한 가격에 만날 절호의 기회"라며 "아이군위와 함께 희망찬 새해를 맞이하시기 바란다"고 미리 설 인사를 전했다.

