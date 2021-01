[文 기자회견] "韓日 과거사 문제, 외교 해법 앞서 피해자가 동의해야"

[아시아경제 임철영 기자] 문재인 대통령이 18일 한일 간 일제 강제징용, 위안부 등 과거사 문제를 해결하기 위해 외교적 해법을 찾아야 하지만 이에 앞서 피해자들이 동의할 수 있어야 한다고 강조했다.

문 대통령은 이날 청와대 춘추관에서 열린 신년 기자회견에서 강제징용 배상 문제와 관련해 "강제집행 방식으로 현금화 된다거나 판결이 실현되는 방식은 한일 관계에서 바람직하다고 생각하지 않는다"면서도 "(관계가 악화되기 전에) 양국 간 외교 해법을 찾는 것이 우선인데 다만 외교적 해법은 원고(피해자)들이 동의할 수 있어야 한다"고 말했다.

피해자들이 동의할 수 있는 방법을 양국 정부가 협의하고 피해자들을 최대한 설득하는 방식을 거쳐 문제를 해결해 나아가야 한다는 설명이다.

문 대통령은 "2015년 한일 위안부 합의에 대해서는 합의 사실은 인정한다"면서도 "그 토대 위에서 피해자 할머니들도 동의할 수 있는 해법을 찾아갈 수 있도록 한일 간의 협의를 해나가겠다"고 답변했다.

과거사 문제를 경제, 안보 등 다른 분야로 확대하고 있는 일본 정부에 행보에 대해서는 현명하지 못한 방법이라고 꼬집었다. 과거사 문제와 한일 간 미래지향적 발전 과제는 구분해서 접근해야 한다는 지적이다.

문 대통령은 "과거사 문제들은 사안별로 분리해서 서로 해법을 찾을 필요가 있다고 본다"면서 "이 문제 해결되기 전까지는 다른 분야의 협력도 안된다거나 하는 태도는 결코 현명하지 못한 방법이라고 생각한다"고 강조했다.

