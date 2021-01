한컴 로봇 '토키2' 주목할 만한 CES 제품 선정…연내 출시

[아시아경제 부애리 기자] 한글과컴퓨터그룹(한컴그룹) 홈서비스 로봇 '토키2'가 미국 자동차 전문 주간지 오토위크의 'CES 2021 주목할 만한 10대 제품'에 선정됐다. 한컴그룹은 '토키2'를 연내 출시할 계획이라고 18일 밝혔다.

한컴그룹 계열사 한컴로보틱스가 개발 중인 '토키2'는 인공지능(AI) 기술을 적용해 음성인식, 사물인지·인물식별까지 가능하고 음성합성 기술을 적용해 부모의 목소리로 책을 읽어줄 수 있다.

한컴그룹에 따르면 AI 로봇과 사람 간의 대화, 상호교감 기능을 바탕으로 다양한 교육 콘텐츠와 결합해 비대면 시대의 학습 보조제로 전시 기간 동안 주목을 받았다.

한컴로보틱스는 연내 '토키2'의 출시·양산을 목표로 개발을 추진 중에 있다.

올해로 4년 연속 CES에 참가했던 한컴그룹은 AI, 로봇, 드론, 모빌리티, 클라우드 서비스, 사물인터넷(IoT), 블록체인 등 그룹의 미래 성장동력으로 추진 중인 다양한 혁신 기술을 소개해 많은 관심을 받았다.

