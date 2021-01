SK하이닉스, 소비자용 SSD 국내 첫 출시…시장 확보 잰걸음

[아시아경제 이동우 기자] SK하이닉스가 소비자용 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 저장장치를 국내 시장에 첫 출시한다.

SK하이닉스는 18일 소비자용 SSD 제품인 'Gold P31'과 'Gold S31' 등 제품을 국내 시장에 정식 출시했다고 밝혔다. SSD는 낸드플래시 등 반도체를 이용해 정보를 저장하는 보조 저장장치다.

제품은 2019년에 미국 시장에 먼저 선보이고 호평을 받은 슈퍼 코어 SSD 시리즈다. Gold P31은 PCIe NVMe(비휘발성 메모리 익스프레스) 인터페이스 방식의 고성능 SSD 제품이다.

PCIe 3세대 제품군 중 최고 수준인 순차 읽기 3500MB/s, 순차 쓰기 3200MB/s의 처리속도를 자랑하며 전력 효율성 역시 와트(Watt)당 MB/s 기준 426으로 동종 제품 대비 약 236% 더 효율적이다.

PCIe는 저장장치를 메인보드에 직접 꽂아 연결하는 슬롯 형태로 SSD의 속도를 최대한으로 구현하면서 전력 소모가 낮은 장점이 있다.

특히 Gold P31은 SK하이닉스가 세계 최초로 개발한 128단 낸드플래시와 함께 독자적인 ‘하이퍼라이트 기술’이 탑재돼 하드코어 게이머, 크리에이터 등 빠른 속도와 안정성을 추구하는 소비자들에게 최적의 솔루션을 제공한다. 용량은 1TB(테라바이트)와 500GB(기가바이트) 두 가지 종류로 출시된다.

이날 함께 출시한 SATA 인터페이스 방식의 Gold S31은 범용 제품으로 1TB, 500GB, 250GB 세 가지 용량으로 판매한다.

순차 읽기 560MB/s, 순차 쓰기 525MB/s의 처리 속도를 구현하며 온라인 학습, 화상 회의 등 다양한 활동을 할 때 끊김 없이 안정적 성능을 제공하는 제품이다.

두 제품 모두 미국 현지 소비자들의 높은 리뷰 평점을 기록하고 있으며, 해외 테크 전문 매체가 주관하는 어워드를 수상하는 등 우수한 성능이 입증되었다.

이상래 SK하이닉스 마케팅담당은 “전 세계 주요 PC 업체들로부터 성능과 품질을 인정받아 온 SK하이닉스 SSD가 국내 소비자들에게 혁신적인 컴퓨팅 환경을 선사할 수 있을 것”이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr