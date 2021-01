카페나 헬스장, 노래방 등 다중이용시설에 대한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 방역조치가 일부 완화된 18일 서울 중구 스타벅스 한국프레스센터점에서 직장인들이 음료를 마시고 있다. /문호남 기자 munonam@

