"눈사람 만들고 인증샷" 구리시, 재난문자로 '눈사람 만들기' 공모전 '눈살'

[아시아경제 김영은 기자] 17일 전국 곳곳에 폭설이 예보되면서 중앙재난안전대책본부(중대본)이 대설 대처를 위한 비상 대응 단계를 1단계에서 2단계로 격상한 가운데, 경기도 구리시청이 '눈사람을 만들고 인증샷을 보내라'라고 재난 문자를 전송하면서 비판이 따르고 있다.

긴급 재난문자 성격에 어울리지도 않을뿐더러 월요일 출·퇴근 교통대란 우려와 이에 대한 각종 제설 작업이 아닌 일종의 놀이인 `눈사람 만들기`에 더 관심을 보인다는 지적이다.

구리시청은 이날 오후 3시25분께 시민들에게 "내일 새벽 대설이 예상됨에 따라 폭설 시 구리시민과 단체, 모임은 제설작업에 모두 참여해요"라는 재난 문자를 보냈다. 이어 오후 8시59분께에는 "코로나19로 답답하신데 밖으로 눈 쓸러 나오세요. 공무원은 제설작업! 구리시민은 눈사람 만들기 등 함께해요"라는 내용의 재난 문자를 한번 더 보낸 것으로 파악됐다.

또 구리시청은 이날 블로그에 '내 집 앞 우리 동네 눈 치우고 눈사람 만들기' 공모전을 올리기도 했다.

블로그 게시글에 따르면 이 공모전은 17일부터 다음 달 28일까지 진행될 예정이며, 구리시 지역의 눈을 활용해 만든 눈 작품을 찍은 사진을 전송하면 된다. 앞서 시민들에게 전송된 두 건의 재난 문자들에는 이 같은 '눈사람 만들기' 공모전 링크도 함께 첨부되어 있었다.

그러자 긴급 상황 시 발송되는 재난 문자에 공모전 홍보 링크를 첨부했다는 것이 부적절하다는 지적이 이어지고 있다.

구리시 블로그의 공모전 안내 게시글에는 '이게 재난 문자로 보낼 내용이냐', '이벤트 홍보를 SNS도 아닌 재난 문자로 하네', '이벤트가 문제라기보다는 이걸 재난 문자로 보냈다는 게 세금 낭비다' 등의 댓글이 이어졌다. 현재 해당 게시글에는 140개 이상의 비판성 댓글이 달렸다.

