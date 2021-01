[아시아경제 이승진 기자] 이마트24는 올해 설을 맞아 한국금거래소와 골드바 선물 세트를 준비했다고 17일 밝혔다. 이달 18일부터 24일까지 ‘소 문양 골드바’ 10돈(37.5g) 20세트(세트당 285만8000원) 및 1돈(3.75g) 400세트(세트당 30만5000원), ‘아기천사돌반지’ 1돈 200세트(세트당 29만9900원) 등 총 3종의 금 선물세트를 선착순 한정 판매한다. 구매를 원하는 고객들은 매장을 방문해 주문 및 결제(현금결제만 가능)할 수 있다. 상품은 판매 시작 다음날인 19일부터 우체국 안심택배를 통해 순차적으로 고객이 원하는 곳으로 배송된다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr