[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 2021년도 청원경찰 채용을 위한 시험 계획을 18일 대구시 홈페이지를 통해 공고한다.

올해 채용 인원은 10명이다. 지난해에는 15명 선발에 372명이 지원, 24.8대 1 경쟁률을 보였다.

시험방법은 1차 필기시험(3과목 한국사·일반상식·민간경비론), 2차 체력검정(3개 종목 100m달리기·윗몸일으키기·악력), 3차 면접시험 등이다. 대구시 청원경찰로 임용되면 대구시 또는 소속 사업소 등의 청사시설 방호·경비 업무를 담당하게 된다.

자세한 사항은 대구시 홈페이지 시험공고란을 참고하면 된다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr