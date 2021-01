두산그룹, 분당두산타워 준공…주요 계열사 입주

[아시아경제 이기민 기자] 두산그룹이 경기도 성남시 분당구에 있는 '분당두산타워' 준공을 마치고 본격적으로 입주를 시작한다고 17일 밝혔다.

두산중공업, 두산인프라코어의 일부 부서가 이달 18일 분당두산타워로 첫 출근을 하게 되며 ㈜두산, 두산밥캣, 두산큐벡스 등 계열사들도 순차적으로 입주를 한다.

분당두산타워는 부지 면적 8943㎡, 연면적 12만8550㎡, 높이 119m의 지상 27층, 지하 7층 규모로 건설됐다. 사우스(South)와 노스(North) 2개 동으로 나눠졌고 상단부가 스카이브릿지로 연결된 것이 특징이다.

어린이집, 피트니스 센터, 직원식당, 대강당 등 직원용 편의시설과 리모트 오피스, 비즈니스 센터 등 협업 공간을 갖췄으며 사우스 4층에는 두산의 역사를 소개하는 역사관도 있다.

두산 관계자는 "각지에 흩어져 있던 주요 계열사가 한 공간에 모임으로써 계열사 간 소통이 확대되고 업무 효율이 높아질 것으로 기대한다"며 "지역사회의 일원으로서 성남시 발전에도 기여할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr