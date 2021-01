성북구청바람마당·서울시 민방위교육장 임시선별진료소 3주 연장

성북구, 2월7일까지 임시선별진료소(성북구청 바람마당·서울시 민방위교육장) 추가 연장 운영...증상유무 관계없이 누구나 무료검사, 무증상 감염원 차단 총력

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 현재 운영 중인 임시선별진료소 2개소를 2월7일까지 3주간 추가로 연장 운영한다.

코로나19 확산 추세가 지속됨에 따라 무증상 감염원을 신속하게 차단, 구민 불안감을 해소하기 위한 조치다.

성북구는 지난달 성북구청바람마당(보문로168)에 이어 서울시 민방위교육장(화랑로 376)에도 임시선별진료소를 설치·운영하고 있다.

평일은 오전 9시부터 오후 6시까지, 주말과 공휴일에는 오전 10시부터 오후 3시까지 임시선별진료소에서 검사를 받을 수 있다.

검사방법은 비인두도말 PCR이며 검사를 원하는 일반 시민 누구나 익명으로 검사를 받을 수 있다. 비용은 전 구민 대상 무료다.

성북구는 14일 오후 6시 기준 임시선별진료소 2개소를 통해 2만717명에 대한 검사를 진행, 무증상 확진자 105명을 찾아냈다.

이승로 성북구청장은 “최근 산발적으로 지역감염이 발생하고 있는 가운데 코로나19 확산 방지 및 종식을 위해 모든 구정 역량을 집중하고 있다”면서 “모임 자제 등 거리두기 조치 준수를 당부 드리며 증상이 없어도 선제검사에 동참해주시길 바란다“고 말했다.

