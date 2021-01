김종인 “정부, 코로나 정치적 이용…경제 어려운 환경 처해”

‘朴사면’ 질문에 “나에게 물어보지 말라”

[아시아경제 임춘한 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 15일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)와 관련해 “정부가 그동안 K-방역이 전세계의 모범이나 될 것처럼 선전했지만 실질적으로 제대로 대처했다고 보지 않는다”며 “그 원인은 코로나19가 너무나 정치적으로 이용되지 않았나 생각한다”고 비판했다.

김 위원장은 이날 오후 대한의사협회를 방문해 “그런 과정 속에서 경제도 어려운 환경에 처해 있고 자영업자·중소상공인 등이 생존에 위협을 당할 정도로 험악한 사회적 현상이 초래되고 있다”며 이같이 말했다.

김 위원장은 “지난해 1월, 코로나19가 우리나라에서 처음 발견된 이후로 지난 1년 동안 코로나와의 전쟁하고 있다. 초기 우리 의료진들이, 특히 의사협회를 중심으로 의료시스템이 작동해 슬기롭게 극복했다고 생각했다”며 “코로나19 사태가 단기간에 끝나지 않겠느냐는 정부의 안이한 생각이 지금같이 사태를 악화시키지 않았나 생각한다”고 지적했다.

김 위원장은 “지난 12월부터 전 세계 국가들이 백신을 확보해서 자국의 코로나19 상황을 대처하고 있는데 우리는 아직도 어떻게 접종시킬지 정확한 설명이 없다”며 “아스트라제네카라는 임상이 안 끝난 회사의 백신을 들여온다고 하는데, 백신 종류에 따라 효과가 있는지에 대한 불확실성이 국민들에게 많이 퍼져있는 거 같다”고 밝혔다.

최대집 대한의사협회 회장은 “지난해 중국 우한 입국조치를 포함해 여러 행정조치를 강조했고, 수차례 선제적 제안을 했다. 백신 확보도 강조했다”며 “그러나 의료계의 제안들은 거의 받아들여지지 않았다”고 말했다.

최 회장은 “지난 여름에는 공공의대 신설 강행 등 정부가 코로나19 와중에 여러 잘못된 정책 밀어붙여 결국 파업사태까지 벌어졌다. 이후 여당은 보복성 법안을 쏟아냈다”며 “겨울철 오면 환자 급증할 것이라고 예상됐으나 정부는 허둥지둥 거렸다”고 밝혔다.

김 위원장은 이날 간담회 직후 박근혜 전 대통령 사면에 대해 묻자 “그런 얘기는 나에게 물어보지 말라”고 답했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr