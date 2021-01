[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 조선대학교는 경상대학 무역학과 출신 강은영 박사가 일본의 명문 사립대학인 와세다대학(早?田大?)의 법학부 교수(전임강사)로 임명됐다고 15일 밝혔다.

강은영 박사는 2010년 2월 조선대 무역학과를 졸업하고 2014년 와세다대학 대학원에서 법학석사와 박사학위를 취득했다.

이어 지난해 4월부터는 와세다대학 종합연구기구 해법연구소 초빙연구원으로 재직했다.

강 박사는 오는 2021년 4월부터 법학부 교수(전임강사)로 강단에 설 예정이다.

한편 와세다대학은 일본 정·재계 핵심 인물뿐만 아니라 신익희 선생, 송진우 선생, 전 삼성 이건희 회장 등 우리나라의 정·재계 유명 인사들도 다수 졸업, 국내에서도 인지도 높은 대학교다.

특히 와세다대학 법학부는 대학의 '간판 학부'로 알려졌다.

