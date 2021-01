文대통령 "백신, 가장 중요한 것은 신뢰"…정은경 청장에 전권(종합)

정은경 질병관리청장, 코로나 예방접종 준비계획 보고…文대통령 "자신감 갖고 임해달라" 당부

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 15일 정은경 질병관리청장으로부터 '신종 코로나바이러스감염증(코로나19)' 예방접종 준비계획을 보고 받은 자리에서 국민적인 신뢰의 중요성을 강조했다.

특히 문 대통령은 정 청장에게 코로나19 예방접종에 문제와 관련한 전권을 부여하며 힘을 실었다.

강민석 청와대 대변인은 이날 춘추관 브리핑을 통해 "문 대통령은 정은경 청장으로부터 코로나19 예방접종 준비계획 보고를 받았다"고 말했다. 보고 자리에는 전해철 행정안전부 장관, 권덕철 보건복지부 장관, 구윤철 국무조정실장, 김강립 식품의약품안전처장을 비롯해 육군과 경찰청 쪽에서도 참여했다.

정 청장은 범정부적인 가용자원을 총 동원해 접종 단계별로 협업 체계를 만들겠다고 보고했다. 접종단계는 5단계로 나눠서 단계별로 협업체계를 구축할 계획이다.

문 대통령은 "가장 중요한 것은 높은 신뢰 유지하는 것"이라며 "지난해 우리나라 방역 성공은 국민의 전폭적인 참여와 협조를 통해 신뢰를 유지했기 때문"이라고 말했다. 코로나19 백신 접종과 관련해 소상히 알리고 소통하면서 신뢰를 잘 유지해달라고 당부했다.

특히 문 대통령은 백신 접종과 관련해 정 청장이 전권을 가지고 지휘해달라고 지시했다. 문 대통령은 백신 보관, 운송, 접종, 효과 확인, 집단 면역 등 전 과정이 순조롭게 이뤄질 수 있도록 자신감을 갖고 임해달라고 당부했다.

