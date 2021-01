광양시, 올해 동계 청년 대학생 행정인턴 모집

19일까지 접수, 70여 명에게 사회생활 경험 기회 제공

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 광양시가 오는 19일까지 올해 동계 청년 행정인턴을 모집한다고 15일 밝혔다.

청년 행정인턴 사업은 지역 내 거주 대학생에게 시정 참여 기회를 제공해 대학생이 공직 및 사회생활을 경험하며 지역에 대한 애착심과 봉사심을 함양하고, 행정 이해도를 높이는 사업이다.

지난 2019년 여름방학부터 시작된 광양시 청년 행정인턴은 청년들의 관심을 받고 있는 사업으로, 매회 35명을 모집했으나 이번 동계 행정인턴은 더 많은 청년이 체험하도록 50~70명 이내로 확대 모집한다.

또한 참여자들에게 다양한 행정 기회를 제공하기 위해 이번 행정인턴부터 지역 내 시설, 관광지 등을 방문하거나, 안전 체험 등을 실시한다.

자격요건은 광양시에 주소를 둔 만 18세 이상 만 39세 이하의 대학생으로 휴학 중인 경우에도 신청 가능하며, 고용보험 미가입자여야 한다.

신청은 이력서, 개인정보 동의서, 주민등록등본, 재학(휴학)증명서, 고용보험 피보험자격 이력내역서 등의 서류를 구비해 메일로 보내거나 광양청년꿈터(오류5길 8)를 방문해 제출하면 된다.

시는 오는 19일까지 신청서를 접수한 후 22일 공개 추첨을 통해 대상자를 최종 선발할 예정이다.

근무 기간은 2주로 1차 선정자는 1월 28일~2월 10일, 2차 선정자는 2월 15일~2월 26일 각 부서에 배치되어 행정 경험을 쌓게 되며, 주휴수당을 포함한 임금을 받는다.

기타 궁금한 사항은 광양시청 전략정책실 청년정책팀이나 광양청년꿈터로 문의하면 된다.

조선미 전략정책실장은 “행정인턴 사업을 통해 청년들에게 시정에 대한 이해를 높이고, 조직문화를 배우는 좋은 기회가 되었으면 좋겠다”며 “시는 각종 청년 지원 시책을 통해 청년이 꿈을 이루는 희망 도시 광양을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr