밀양시, 농산물가공 아카데미교육생 모집

식품가공기능사 자격증과정 운영

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 밀양시가 18일부터 다음 달 15일까지 2021년 농산물가공 아카데미 수강생을 모집한다.

이번 교육은 농업인의 농산물 가공 능력 배양을 통해 농촌 융복합산업 전문 리더를 육성하기 위한 식품가공기능사 자격증 과정이다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 비대면 교육 프로그램을 통해 온라인으로 운영된다.

교육은 2월 23일부터 4월 8일까지 주 2회 화·목요일에 실시되며 국가기술자격 시험 일정과 내용에 맞춰 전문 강사가 교육을 진행한다.

신청 자격은 밀양시에 주소지와 경작지를 둔 농업인으로, 비대면 교육 프로그램 사용 가능한 자는 누구나 신청하면 된다.

신청은 농업기술센터 홈페이지나 읍·면·동 행정복지센터에서 신청서를 받아 작성한 후 농업기술센터 농업지원과를 직접 방문하거나 팩스로 제출하면 된다.

시 관계자는 “과정 종료 후 필기시험 합격자에 대해서는 실기 과정을 연계해 운영할 계획이다”며 “교육에 참여한 교육생이 합격할 수 있도록 지속해서 지원하겠다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr