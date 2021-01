우리銀 "1천만원 이상 예금·펀드 가입 신규고객 추첨 통해 경품"

[아시아경제 김효진 기자] 우리은행은 ‘우리 VIP고객님의 귀한 첫 발걸음’이벤트를 3월31일까지 실시한다고 15일 밝혔다.

이번 이벤트 대상은 이날부터 3월31일까지 정기예금 또는 펀드상품을 1000만원이상 신규 가입하고 이벤트에 응모한 우리은행 신규 VIP고객이다. 3월31일까지 입출식상품을 제외한 금융수신 1억원 이상을 유지하면 추첨을 통해 경품을 제공한다.

경품은 골드바 10돈(1명), LG 스타일러(3명), 삼성 제트무선청소기(10명)을 제공하며, 자세한 이벤트 내용은 우리은행 홈페이지 또는 우리원(WON)뱅킹 이벤트 페이지를 통해 확인 가능하다.

우리은행 관계자는 “새해를 맞아 우리은행에 귀한 첫 발걸음을 해주신 VIP고객을 위한 첫 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 우리은행 VIP고객을 위한 영업점과 비대면 모든 채널에서 고객중심의 자산관리 상품과 서비스를 다양하게 제공해나갈 것”이라고 밝혔다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr