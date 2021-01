갤럭시S21 공시지원금 보니…LG유플, '경쟁사2배' 최대 50만원

[아시아경제 조슬기나 기자] 국내 이동통신3사가 15일 사전예약을 시작하는 삼성전자 갤럭시S21의 공시지원금을 최대 50만원으로 예고했다. 이통사별로는 LG유플러스가 최대 50만원으로 SK텔레콤(17만원), KT(24만원)와 큰 차이를 나타냈다.

이통업계에 따르면 LG유플러스는 이날 갤럭시S21 시리즈의 요금제별 예고 지원금을 26만8000~50만원으로 책정했다. ▲5G라이트시니어·청소년 요금제 26만8000원 ▲5G라이트 32만6000원 ▲5G스탠다드 44만2000원 등이다. 월8만5000원 이상 5G데이터 완전무제한 요금제인 ▲5G스마트, 5G프리미어 레귤러, 5G프리미어 플러스, 5G프리미어슈퍼, 5G시그니처 요금제를 사용할 경우 지원금은 50만원에 달한다.

앞서 갤럭시S20, 갤럭시노트20의 이통3사 공시지원금이 최대 24만원 안팎이었던 점을 감안하면 3위 사업자인 LG유플러스가 말 그대로 '승부수'를 던졌다는 평가다.

LG유플러스는 사실상 주력상품인 월 8만원대 요금제 모두 50만원대 지원금을 지급한다. 최대 금액을 기준으로 SK텔레콤과 KT의 두 배를 넘는 수준이다. 해당 요금제에 추가지원금을 포함할 경우 99만9900원인 갤럭시S21을 최저 42만4900원에 구매할 수 있다.

SK텔레콤은 갤럭시S21 공시지원금을 8만7000원~17만원으로 예고했다. 요금제별로 ▲0틴5G 8만7000원 ▲슬림 10만원 ▲5GX 스탠다드 12만3000원 ▲5GX프라임 15만원 ▲5GX 플래티넘 17만원이다. 월 8만9000원대(5GX프라임) 요금제 기준으로 LG유플러스와의 공시지원금 차는 35만원에 달한다.

KT는 10만~24만원 수준에서 책정했다. 요금제별로 ▲5G 슬림 1만원 ▲5G 심플 12만7000원 ▲슈퍼플랜 베이직 초이스 15만원 ▲슈퍼플랜 스페셜 초이스 20만1000원 ▲슈퍼플랜 프리미엄 초이스 24만원 등이다. KT 또한 월 9만원인(슈퍼플랜 베이직 초이스) 요금제 기준으로 공시지원금 차이가 35만원이다.

예고한 지원금은 변동될 수 있고, 사전예약자를 대상으로 개통이 시작되는 22일에 확정된다. LG유플러스가 공격적인 행보를 보이면서 조만간 SK텔레콤, KT도 공시지원금 경쟁에 동참할 가능성도 제기된다.

이날 삼성전자의 갤럭시 언팩 2021에서 공개된 갤럭시S21 시리즈의 출고가는 ▲갤럭시S21 99만9900원 ▲갤럭시S21플러스 119만9000원 ▲갤럭시S21울트라 145만2000원·159만9400원(256GB·512GB)이다.

