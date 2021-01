[클릭 e종목]“JYP Ent. 본격화되는 니쥬의 실적 기여”

[아시아경제 구은모 기자] KTB투자증권은 JYP Ent.에 대해 소속 아티스트들의 글로벌 노출이 확대되며 지속적으로 추구해오던 ‘JYP 2.0’ 전략이 본격화될 것이라고 전망했다. 특히 올해는 니쥬(NiziU)의 활동이 온전히 반영돼 그동안 가늠하기 어려웠던 실적 기여도를 확인할 수 있을 전망이다.

남효지 KTB투자증권 연구원은 15일 보고서에서 JYP Ent.의 지난해 4분기 매출액이 전년 동기 대비 21.6% 감소한 348억원, 영업이익은 12.7% 줄어든 118억원을 기록할 것으로 추정했다. 음반·원 매출은 196억원으로 전년 동기 대비 18.1% 증가할 전망이다. 해외 음원이 지속적으로 증가 추세를 보이며 앨범 판매가 호조를 보였다. 4분기 앨범 판매량은 104만장(가온차트 기준)으로 GOT7 34만장, 트와이스 48만장, 스트레이 키즈가 20만장 판매 기록했다. 작년 앨범 판매량 357만장으로 2019년보다 28.9% 증가했다.

오는 19부터 GOT7의 계약이 만료됨에 따라 향후 추정치에 관련 실적을 제거했다. 남 연구원은 “GOT7의 연간 앨범 판매량은 약 80만장 수준으로 최근 2개년 JYP Ent. 총 판매량의 25% 수준을 차지한다”며 “올해 GOT7 판매량 감소에도 불구하고 아티스트 라인업 확대로 판매가 증가(437만장)할 것”이라고 예상했다.

한편 작년 4분기는 NiziU 관련 실적이 반영되는 첫 분기다. 남 연구원은 “지난해 12월2일에 발매한 ‘Step and a step’은 46만장 판매된 것으로 파악된다”며 “이는 로열티 매출이기 때문에 이익 기여도가 높다”고 설명했다.

올해도 높은 이익률은 유지될 수 있을 전망이다. 먼저 아티스트들의 연차가 낮다는 점을 이유로 들었다. 남 연구원은 “2PM을 제외한 모든 소속 아티스트가 7년차 이하로 올해 보이그룹 2개가 데뷔하면 신인급 아티스트 라인업은 재차 확대되고, 인세 증가는 제한적”이라고 설명했다.

해외 매출 비중이 확대되고 있는 점도 긍정적이다. 남 연구원은 “NiziU의 일본 활동 증가, 있지(ITZY)의 영어 앨범 발매 등 소속 아티스트의 글로벌 노출도 상승할 것”이라며 “해외 매출은 대부분 로열티성 매출이기 때문에 이익 기여도가 높다”고 설명했다.

올해 매출액은 지난해보다 27.4% 증가한 1752억원, 영업이익은 26.3% 늘어난 573억원, 순이익은 32.6% 증가한 432억원을 기록할 것으로 추정됐다.

