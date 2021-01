접경지 단성면 관정리에 설치



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 인근 진주시 수곡면 육용 오리 농가에서 고병원성 AI가 발생함에 따라 통제초소를 설치, 차단방역 강화에 나선다고 14일 밝혔다.

군은 13일 발생 농가 접경지역인 단성면 관정리에 고병원성 AI 유입 방지를 위한 통제초소를 설치했다.

이 통제초소는 진주시 고병원성 AI 발생에 따른 방역대가 해제될 때까지 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영할 예정이다.

군 관계자는 “인근 진주에서 고병원성 AI가 발생하는 등 매우 엄정한 시기”라며 “우리 군내 가축 질병 발생 방지와 유입 차단을 위해 모든 가금 관련 차량은 농장 출입 시 반드시 산청 축산 청정센터 거점 소독시설 및 단성면 관정리 통제초소를 이용해 달라”고 당부했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr