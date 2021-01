국보, 교정 본부에 KF94 마스크 10만장 기부

[아시아경제 장효원 기자] 종합물류기업인 코스피 상장사 국보 국보 001140 | 코스피 증권정보 현재가 1,795 전일대비 25 등락률 -1.37% 거래량 144,070 전일가 1,820 2021.01.14 13:42 장중(20분지연) 관련기사 국보, KF94·덴탈마스크 동시 ASTM 레벨3 획득국보, 보그인터내셔날 주식 28억원에 추가취득벅시 ‘네이버페이’와 제휴…"공항이동 서비스 제공" close (대표이사 하현)는 14일 과천에 있는 정부과천종합청사 교정 본부를 방문해 국보가 생산중인 KF94 이지가드마스크 10만장을 기부했다.

정부는 지난 13일 교정시설 내 방역대책을 마련했으며, 교정시설 내 코로나19 확산의 예방을 위해서 직원과 수용자들에게 KF94 마스크를 지급하는 한편 착용을 의무화 한 것으로 알려졌다. 이러한 가운데 국보의 이번 10만장 기부로 인해 수용자들의 마스크 부족 현상을 해소하고 교정시설의 코로나19 감염 예방에 큰 도움이 될 것으로 전망된다.

회사 관계자는 “국보가 이지앤코리아와 생산중인 KF94 이지가드마스크는 미국 FDA에서 요구하는 성능 테스트 중 가장 높은 ASTM LEVEL 3를 획득한 마스크로서 국내에서는 단 두개의 업체만이 ASTM LEVEL 3를 획득했다”며 “이로써 국내외로 품질과 성능을 인정받아 의료기관의 스태프, 환자 등이 사용할 수 있는 일반 의료용은 물론이고 수술용(OR)으로도 사용 가능할 정도로 의료 종사자라면 누구라도 안심하고 사용할 수 있을 정도의 최고의 품질을 자랑한다”고 밝혔다.

하현 국보 대표이사는 “국보의 KF94 마스크가 가장 취약한 환경속에서 큰 역할을 해 낼 것이라고 기대한다”며 “코로나19 예방과 K-방역을 위해 국보가 앞장서서 최선을 다할 것”이라고 말했다.

한편 이번 마스크 전달식에는 하현 국보 대표이사, 이태희 국보 모빌리티부문 사장, 법무부 이영희 교정본부장 등이 참석했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr