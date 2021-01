이재명, 감염병 전담 파주병원 찾아 "큰 역할했다" 격려

[아시아경제(파주)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 13일 코로나19 감염병 전담병원인 경기도의료원 파주병원을 찾아 의료진들을 격려했다.

이 지사는 이날 오후 파주병원을 방문해 병원 입구에 마련된 선별진료소를 둘러본 뒤 현장 의료진에게 감사를 표했다.

이어 정일용 경기도의료원장과 추원오 파주병원장 등 관계자들과 환담을 나누며 "의료진의 고생이 많다"며 "경기도의료원이 공공의료 역할을 잘 감당해서 코로나19 2차 확산을 잘 넘긴 것 같고 3차 확산을 막는 과정에서도 매우 중요한 역할을 했다"고 평가했다.

추원오 파주병원장은 "공공의료 역할이라는 사명감으로 직원들이 힘든 내색 없이 열심히 일 하고 있다"고 화답했다.

파주병원은 지난해 2월 감염병관리기관으로 지정된 뒤 모든 입원환자를 퇴원 및 전원조치하고 현재 111병상을 운영하고 있다.

특히 최근 안성병원에 이어 중증환자 전담치료 병상 5개를 확충했다.

