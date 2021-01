▶이차순씨 별세. 최병환(전 국무1차장)씨 모친상=13일. 신촌세브란스병원 장례식장 5호실. 발인 15일 오전 4시50분, 장지 부산 추모공원(정관). 최병환(010-7115-4891)

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr