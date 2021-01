▲김영필(전 혜원예고 부이사장)씨 별세, 김경원(경기대 교수)·보수(중견기업연구원 부원장)·지수(전 부국증권 상무)·진명(전북대 명예교수)씨 부친상, 어윤경(공주대 교수)·박원선(건국대 강사)씨 시부상 = 12일, 현대아산병원 장례식장 23호실, 발인 14일 오전 7시.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr