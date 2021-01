함평군, 내달 3일까지 ‘귀농귀촌분야 지원사업’ 대상자 모집

[함평=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남 함평군은 내달 3일까지 2021년도 귀농귀촌분야 보조·지원 사업 대상자를 모집한다고 13일 밝혔다.

올해 군은 총 사업비 3억4600만 원을 투입해 귀농·귀촌인의 안정적인 지역정착을 도모할 방침이다.

모집규모는 총 4개 사업 29개 농가로 ▲귀농인 영농정착지원(농가당 2000만 원) 13개소 ▲귀농인 농가주택 수리비 지원(농가당 800만 원) 4개소 ▲소규모하우스 지원(농가당 400만 원) 10개소 ▲귀농인 관정개발 지원 사업(농가당 700만 원) 2개소 등이다.

군은 귀농인들의 안정적인 농업창업과 주거 공간 마련을 지원하기 위해 귀농 농업창업과 주택구입 융자 지원 사업도 추진한다.

고정금리 연2% 또는 변동금리 방식으로 농업창업 자금은 세대 당 최대 3억 원, 주택구입 자금은 최대 7500만 원까지 융자 지원할 예정이다.

신청대상은 도시지역에서 1년 이상 거주(전입일 기준)하고 함평으로 전입한 지 5년이 경과하지 않은 자다.

특히 귀농 농업창업과 주택구입 융자 지원 사업의 경우 다음 달 전남도에서 배정된 금액에 따라 모집 우선순위 등을 고려해 선발할 예정이다.

세부사업별 자세한 사항은 함평군청 홈페이지 고시/공고란을 확인하거나 군청 친환경농산과에 문의하면 된다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr