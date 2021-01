고민정 "호주·대만은 백신 있어도 접종 안해" vs 강용석 "제발 고민 좀 해라"

[아시아경제 김수완 기자] 고민정 더불어민주당 의원이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 접종을 유보한 국가들을 소개하며 "국민의힘은 코로나19를 둘러싼 정쟁을 멈추라"고 지적했다가 역풍을 맞고 있는 가운데, 유튜브 채널 '가로세로연구소'(가세연)를 운영하는 강용석 변호사가 "고 의원은 제발 고민 좀 하길 바란다. 우리도 백신 있는데 안 맞았으면 좋겠다"고 맹비판했다.

강 변호사는 12일 가세연 라이브 방송에서 "같은 11일 기준 신규 확진자 수는 호주 19명, 뉴질랜드 3명, 대만 6명, 한국 451명이다. 그런데 이런 비교를 하느냐"라고 이같이 지적했다.

강 변호사는 "배고파서 굶어 죽는 사람한테 '유럽에서는 먹을 거 있어도 안 먹는다. 다이어트도 하는데'라고 말하는 것과 뭐가 다르냐"며 "60대 이상 고령자들은 치사율이 다르기 때문에 생사의 갈림길에 처하는 일"이라고 꼬집었다.

그러면서 "권력은 조롱당하기 시작하면 아무것도 아니게 된다"라고 일갈했다.

앞서 고 의원은 지난 11일 자신의 페이스북에 '호주·뉴질랜드·대만이 코로나 백신 확보하고도 접종하지 않는 이유'라는 제목의 기사를 공유하고 "이렇듯 환자의 상태와 주변 환경 등을 고려해 처방하는 사람이 명의"라고 주장했다.

해당 기사는 영국 일간지 가디언을 인용한 것으로 언급된 국가들이 백신 부작용을 확인하기 위해 접종을 유보하고 있다는 내용이 담겼다.

이어 고 의원은 "국민의힘은 이제 더 이상 코로나19를 둘러싼 정쟁을 멈추라"라면서 "어려워진 경제를 회복시키고 대한민국이 선도국가가 되는 길에 지혜를 모아달라"고 했다.

그러나 이같은 고 의원의 주장에 일부 누리꾼 사이에서는 우리나라 현실과 맞지 않는다는 비판이 이어졌다.

실제 코로나19 글로벌 통계 사이트 월드오미터 등에 따르면 이날 코로나19 신규 확진자수는 호주 19명, 뉴질랜드 3명, 대만 6명으로 집계됐다. 반면 같은 날 국내에서는 451명의 신규 확진자가 나왔다.

또한, 우리나라의 경우 앞서 언급된 나라들과 달리 백신 자체를 확보하지 못했다는 지적이다.

한 누리꾼은 댓글을 통해 "확보를 하고 나서 명의 타령을 해야 하는 것 아니냐"며 "우리나라가 미국보다 상대적으로 덜 죽고 있으니 천천히 해도 된다는 것이냐"고 반문하기도 했다.

또 다른 누리꾼은 "저 기사에 언급된 나라들과 대한민국의 상황은 다르다"며 "해당 국가들은 '정부가 백신을 확보했으나 안전성에 대해 신중히 검토하겠다. 그러나 만약 코로나19가 폭발해 위기가 와도 우리에게는 백신이라는 최종 병기가 있으니 걱정하지 말라'는 입장인 것"이라고 꼬집었다. 그러면서 "백신 확보는 공격적이되 접종에는 신중해야 하는 건 당연하다"고 지적했다.

