도봉구, 주민 전문가들로 구성한 구민감사관 운영

분야별 전문 구민감사관 9명, 참여의지 가진 일반 구민감사관 13명으로 구성...자체감사 참여 및 자문, 행사 모니터링, 관급공사 합동점검, 현장점검 등 전방위적 구정 감사

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)는 2021년에도 도봉 구민감사관의 활동을 이어간다.

도봉 구민감사관은 2013년부터 제1기 구민감사관을 시작으로 현재 4기에 이르기까지 9년 동안 구 감사의 투명성과 전문성 제고에 힘써오고 있다.

2021년 도봉 구민감사관은 12월31일까지를 임기로 토목·건축·세무 등 각 분야의 식견 있는 전문 구민감사관 9명과 감사활동에 적극적 참여 의지를 가진 일반 구민감사관 13명, 총 22명이 활동을 펼친다.

그간 구민감사관은 도봉의 내실있는 감사행정을 위해 국민불편 인허가 특별감사, 재무감사, 동 종합감사 등의 구 내부감사 활동에 23회 참가, 공공 건축현장 및 기반시설공사 등 준공 전 합동점검과 현장점검에 65회 참여, 꾸준한 구정의 감시자로 활약해왔다.

뿐 아니라 도봉구 등축제, 도봉구민의 날 행사 등 구정 주요 행사를 대상으로도 42차례 모니터링을 하고 개선의견을 제시, 구정 전반에 대한 자문위원 역할도 수행해오고 있다.

2020년부터는 코로나19라는 어려운 여건이었지만 구민감사관은 사명감을 갖고 코로나19 예방활동 지원과 풍수해 예방을 위한 빗물펌프장 및 배수시설 점검 등 도봉 구정의 발전을 위해 열성적으로 감사 활동을 수행했다.

올해도 코로나19 대유행이 지속되는 가운데 구는 구민감사의 전문성 및 신뢰성을 확보, 구정 전반에 대한 모니터링을 강화하기 위해 감사 거버넌스 노하우 공유를 위한 정기회의를 개최, 외부 전문강사를 초빙, 역량강화 교육을 실시하는 한편 구 자체감사, 특별감사 등 전방위적 감사활동에 나설 예정이다.

구 관계자에 따르면 올해는 특히 관급공사와 건축현장의 부실 사례 및 안전재해를 근절·예방하기 위해 준공 전 합동점검과 공사 중 현장감독에 적극 참여, 현장 부조리에 대한 대외감시활동을 강화할 계획이다.

이동진 구청장은 구민감사관의 노고에 감사, “그동안 축적해온 노하우를 바탕으로, 전문적이고 심도 있는 구민 감사활동으로써 더 청렴한 도봉구로 이끌어주길 부탁드린다”고 말했다.

