▶황해연씨 별세, 이재국씨 배우자상, 이민호(사업)·이윤희·이석호(쿠팡 커뮤니케이션 전무)씨 모친상, 정부만(한국지능정보사회진흥원 본부장)씨 장모상= 12일, 경북대병원(삼덕동) 장례식장 특104호, 발인 14일 오전 5시30분. 053-200-6464

