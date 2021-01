경기도·산하기관 1만2천명 '코로나 선제검사'…19일까지

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 전 직원을 대상으로 코로나19 선제검사를 실시한다.

경기도는 코로나19 무증상 감염자로 인해 발생할 수 있는 대규모 집단 감염을 막기 위한 선제적 대응 조치 일환으로 13일부터 19일까지 검사를 진행한다고 12일 밝혔다.

검사 대상은 도 및 공공기관 일반직, 공무직 등 모든 직종 근무자 총 1만2000여명이다. 경기도 소방재난본부는 자체 검사를 진행 중이다.

이번 검사는 대민접촉이 잦은 직원부터 실시하며 검사기간과 검사시간을 분산해 행정공백이 발생하지 않도록 할 계획이다.

검사는 정확도가 가장 높은 방식인 비인두도말 PCR검사로 민간 전문기관에서 진행한다. 본청과 북부청, 인재개발원 등 3곳에 검사소를 설치해 현장 검사를 실시한다.

확진자 판정 시에는 보건소에 통지하고 완치 시까지 격리 치료하게 된다. 밀접 접촉자는 즉시 자가격리 조치된다.

확진자 및 접촉자 발생부서 사무실은 일시 폐쇄하고 소독을 실시해 확산가능성을 최소화할 계획이다.

도 관계자는 "공공기관에서의 집단감염은 행정공백으로 인한 불편함을 초래할 수 있을 뿐 아니라 대민업무로 인해 지역사회감염으로 이어질 가능성이 크다"며 "경기도 직원들이 업무에 전념을 다하고 도민 여러분의 불안감을 해소할 수 있도록 이번 선제적 검사에 최선을 다 하겠다"고 전했다.

