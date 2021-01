경주시립도서관, 신년 맞이 행사 … "힐링 이벤트 즐기세요"

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경주시립도서관은 신년을 맞아 코로나19로 인해 지친 시민들을 위로하고자 다채로운 이벤트를 마련한다고 12일 밝혔다.

경주시립도서관은 '행복하소' 'BOOK치고 만들고'를 비롯해 '싱크홀이 우리집을 삼켰어요' 원화전시, '온라인으로 만나는 북리스트' 등으로 시민들을 맞이할 예정이다.

오는 15일부터 31일까지 진행되는 '행복하소' 행사에서는 신년의 기분을 만끽할 수 있는 포토존을 비롯한 다양한 체험행사가 시립도서관 로비에서 펼쳐질 예정이다.

24일에는 'Book치고 만들고' 프로그램이 진행된다. 주제도서(십이간지, 이중섭)를 읽고 ▲복소 종이등 만들기 ▲흰소 퍼즐 만들기 체험을 해보는 시간을 제공한다.

박용섭 시립도서관장은 "신년을 맞아 진행되는 다양한 행사를 통해 코로나19로 지쳐있는 시민들에게 경주시립도서관이 위로와 힐링의 장소가 되기를 바란다"라고 전했다.

자세한 이벤트 내용은 경주시립도서관 홈페이지에서 확인가능하다.

