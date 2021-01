설 연휴 열차 승차권 ‘비대면’ 19일~21일 예매

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 올해 설 연휴 열차 승차권 예매가 이달 비대면으로 진행된다.

한국철도는 오는 19일~21일 온라인과 전화접수 등 비대면(100%)으로 설 연휴 동안 운행될 열차 승차권을 사전 판매한다고 12일 밝혔다.

예매 대상은 내달 10일~14일 운행하는 KTX·ITX-새마을·무궁화호 열차 등의 승차권으로 승객 간 거리두기를 위해 창측 좌석만 발매한다. KTX 4인 동반석 역시 1인 좌석만 예매 할 수 있다.

예매자는 1인당 편도 4매(전화접수는 편도 3매)까지 예매할 수 있다.

한국철도는 온라인으로 예매가 어려운 정보화 취약계층을 위해 별도의 예매일을 마련하고 전체 좌석의 10%를 우선 배정할 방침이다.

예매 첫날(19일)은 만 65세 이상 고령자, 장애인 복지법상 등록 장애인만 온라인 또는 전화접수를 통해 설 승차권을 예약할 수 있게 하는 것이다.

다만 이날도 대상자가 철도회원이면 PC 또는 모바일 등 온라인으로도 설 연휴 열차 승차권을 예매할 수 있도록 하고 비회원의 경우 예매일 전 철도회원으로 가입 또는 전화접수로 승차권을 예매할 수 있게 한다.

20일~21일은 경로·장애인을 포함한 모든 국민이 PC나 모바일 등 온라인으로 설 승차권을 예매할 수 있다.

일자별 노선은 ▲20일 경부·경전·동해·충북·경북·동해남부선 ▲21일 호남·전라·강릉·장항·중앙·태백·영동·경춘선 승차권 예매가 가능하다.

예매한 승차권은 21일 오후 3시~24일 자정까지 반드시 결제해야 하며 만약 결제를 하지 않은 경우 예매된 승차권은 자동으로 취소돼 예약 대기 신청자에게 배정된다.

판매되지 않은 잔여석은 21일 오후 3시부터 일반 승차권과 동일하게 구입할 수 있다.

한국철도 관계자는 “코로나19 상황이 엄중한 만큼 사회적 거리두기를 지키며 모두가 안전하게 철도를 이용할 수 있도록 적극 협조해 줄 것을 당부드린다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr