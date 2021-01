속보[아시아경제 임주형 기자] 서울동부구치소에서 영월교도소로 이감된 재소자 11명이 12일 무더기로 확진됐다.

강원도 보건당국에 따르면 서울동부구치소에서 이감된 재소자에 대한 제6차 전수 검사에서 11명이 양성 판정을 받았다.

앞서 동부구치소 이감 재소자 8명이 확진됨에 따라 영월교도소 확진자는 19명으로 늘었다.

영월교도소에는 동부구치소 재소자 217명이 이감됐다.

