김종인 "국민의당과 통합? 이러다 콩가루 된다"

오세훈 '조건부 출마'에 김종인 "출마에 무슨 조건이 있느냐"

[아시아경제 허미담 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 11일 국민의당과 '당대당 통합'을 주장하는 일부 당내 인사들을 향해 "콩가루 집안"이라고 질책한 것으로 전해졌다. 최근 일부 의원이 공개적으로 합당·입당을 언급하며 안철수 국민의당 대표와의 단일화론을 주장하자 이를 비판한 발언으로 보인다.

김 위원장은 이날 비상대책위원회 비공개회의에서 비대위원들과 당 관계자들을 향해 "중진들이 나서서 당대당 통합을 주장하는데 (지난) 총선 때처럼 콩가루 집안이 된다"고 비판했다. 최근 정진석 국민의힘 공천관리위원장이 "후보 단일화보다 국민의힘과 국민의당 통합이 먼저"라며 당대당 통합을 주장한 데 이어 장제원 국민의힘 의원도 '선통합 후경선'을 제시하는 등 야권 통합론이 이어지고 있는 데 대한 경고에 나선 것으로 풀이된다.

김 위원장은 "요령을 부리는 모습을 보이면 국민 눈에는 기회주의로 보일 수밖에 없다"며 "3석짜리 정당과 무슨 합당이냐"고 비판한 것으로 전해졌다.

또 그는 안 대표의 입당 불발 시 출마하겠다는 오세훈 전 서울시장의 입장 발표에 대해서도 "출마하면 하는 것이고 안 하면 안 하는 것이지, 무슨 조건이 있느냐"는 반응을 보였다.

김 위원장은 회의를 마치고 국민의당과 통합 가능성을 묻는 취재진의 질문에도 "(국민의당과의) 정당 통합이라는 건 있을 수가 없는 일"이라며 "나는 상상하지 못하는 상황이라, 더이상 거론할 필요가 없다"고 선을 그었다.

이어 국민의힘 후보와 안 대표, 더불어민주당 후보 간 3자 대결 구도가 성사될 가능성에 대한 질문에는 "(국민의힘의 승리가) 가능하다"고 말했다.

한편 안 대표는 이날 대구 팔공산 동화사에서 홍준표 무소속 의원을 만났다. 이들은 조계종 종정(宗政) 진제 스님에게 새해 인사를 하러 왔을 뿐 사전에 만남을 약속하지는 않았다고 밝혔다. 종정 스님과 함께 자리한 두 사람은 1시간 정도 이야기를 나눴다.

안 대표는 "홍 의원이 서울시장 출마와 관련해 '큰 뜻을 품었으니까 좋은 결과를 바란다'고 말했다"고 밝혔다. 이어 "새해 인사를 드리고 덕담을 나눴다"며 정치적 해석에는 선을 그었다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr