고흥군, 코로나19 주기검사 실시…집단 감염 방지

취약 시설, 대중교통 운수 종사자 및 외국인 근로자 등 집중 대상

[고흥=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 고흥군은 신속항원키트, PCR 검사를 활용한 코로나19 진단검사를 확대 시행한다고 11일 밝혔다.

이번 확대 시행 대상은 코로나19 감염에 취약한 요양병원, 요양원, 재가복지시설, 대중교통을 비롯해 외국인 근로자, 취약 시설 등 군민과 밀집한 시설종사자다.

군은 신속 항원 검사키트, PCR 검사 3천 명분을 예비비로 확보해 증상이 없더라도 누구나 검사를 받을 수 있도록 선제적으로 검사를 한다.

특히, 대중교통 종사자 318명, 외국인 근로자 200여 명은 다수 군민과 밀접 접촉할 가능성이 커 코로나19에 감염되면 집단 감염으로 확산할 우려가 있다.

군 관계자는 “최근 무증상 확진자가 계속 발생하고 있다”며 “자신의 건강과 지역사회 확산 방지를 위해 검사 대상자는 한 사람도 빠짐없이 검사에 참여해 달라”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr