'굿캐스팅' '대장 김창수' 출연 40대 男배우, 후배 여배우 상대로 강간미수 의혹

"바지 벗고 성적인 농담…"

[아시아경제 김봉주 기자] 드라마 굿캐스팅 등에 출연했던 40대 남성 배우가 후배 여배우를 상대로 성폭행을 시도했다는 의혹을 받고 있다.

11일 스포츠경향은 "지난해 12월 23일 경기도 모 지역에서 배우 A씨(40)가 모델 겸 배우 B씨를 상대로 성폭행을 시도했다는 혐의를 받아 경찰이 관련 사건을 조사하고 있다"고 보도했다.

경찰은 오는 16일 A씨를 성추행 및 강간미수 혐의로 조사할 예정이다.

B씨의 지인에 따르면 사건 당일 A씨는 "지인과 함께 술자리를 하자"며 B씨를 불러냈고, 그는 B씨를 자신의 차에 태워 경기도 모처의 별장으로 데려갔다.

B씨는 범행 장소에 도착한 뒤에야 자신 외에 초대된 사람은 없다는 사실을 알게 된 것으로 전해졌다.

당황한 B씨는 어색한 분위기를 없애기 위해 자신의 친구를 불렀다.

하지만 B씨의 친구가 현장에 도착하기 전 A씨의 추행은 시작됐다.

B씨 지인은 "A씨가 B씨를 갑자기 뒤에서 껴안는 등 추행을 시작했다. 이를 B씨가 제지하자 성적인 농담을 하며 바지를 탈의한 채 눈뜨고는 볼 수 없는 일을 저질렀다"면서 "B씨는 이를 뿌리치는 과정에서 온몸에 멍이 들었다. 가슴에 상처가 남기도 했다"고 전했다.

B씨가 피해 사실을 경찰에 직접 신고했고, 사건 이후 정신과 치료를 받는 B씨는 A씨에 대한 법적 처벌을 강하게 원하고 있는 것으로 전해졌다.

한편 A씨는 영화 '대장 김창수', 드라마 '굿캐스팅' 등에 출연한 바 있으며, 최근에도 영화 촬영을 진행했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr