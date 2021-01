[아시아경제 황윤주 기자] 한국거래소 유가증권시장본부는 11일 금호전기 금호전기 001210 | 코스피 증권정보 현재가 3,115 전일대비 135 등락률 -4.15% 거래량 116,177 전일가 3,250 2021.01.11 15:30 장마감 관련기사 금호전기, 30억 국내사모 전환사채 발행[e공시 눈에 띄네]코스피-25일[e공시 눈에 띄네]코스피-2일 close 를 불성실공시법인으로 지정한다고 공시했다. 거래소는 "자기주식 처분 결정 철회의 지연공시"를 지정 사유로 꼽았다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr