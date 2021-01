[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 11일 낮 12시 40분께 광주광역시 한 폐플라스틱 재생공장에서 작업자 A(51·여)씨가 기계에 끼여 숨졌다.

신고를 받고 소방대원이 출동했지만 A씨는 이미 숨을 거둔 상태였다.

경찰은 해당 공장이 안전수칙을 제대로 지켰는지 여부를 종합적으로 조사할 방침이다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr