삼성전자, 이시간 주가 +3.94%.... 최근 5일 개인 2494만 7298주 순매수

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 91,500 전일대비 2,700 등락률 +3.04% 거래량 74,688,573 전일가 88,800 2021.01.11 13:48 장중(20분지연) 관련기사 CES 출격 삼성·LG, 혁신제품 대거 공개 '불꽃경쟁'동학개미, 최선호주는 역시 '삼전'…1월 장바구니 뭐 담았나적중했습니다!! ‘삼성전자’ 주가상승의 비밀. 또 한번드립니다 close 는 11일 오후 12시 30분 현재 전일보다 3.94% 오른 9만 2300원에 거래되고 있다. 거래량은 6165만 5209주로 전일 거래량 대비 107.53% 수준이다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 91,500 전일대비 2,700 등락률 +3.04% 거래량 74,688,573 전일가 88,800 2021.01.11 13:48 장중(20분지연) 관련기사 CES 출격 삼성·LG, 혁신제품 대거 공개 '불꽃경쟁'동학개미, 최선호주는 역시 '삼전'…1월 장바구니 뭐 담았나적중했습니다!! ‘삼성전자’ 주가상승의 비밀. 또 한번드립니다 close 는 글로벌 IT기업으로 알려져 있다.

1월 6일 이베스트투자증권의 최영산 연구원은 '2022년은 21년 말에 본격화될 DDR5의 공급 축소 효과와 신규 수요를 촉진시키는 효과가 이어질 것으로 보임. 이후, DRAM 가격은 22년 하반기 다시금 감소로 전환 할 것으로 예상되나 다소 약한 Mini Downturn이 2023년까지 전개될 것으로 보임. 이후, 2024년에는 자율주행을 중심으로 새로운 메모리 사이클의 기폭제가 시현될 것으로 보임. TV -> PC -> 스마트폰 ->Cloud로 이어져온 반도체 수요 사이클은 다음으로 자율주행 시장이 열리면서 새롭게 쓰여질 것으로 예상됨. '이라며 삼성전자의 목표가를 10만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 삼성전자를 2494만 7298주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 1220만 100주 순매도, 1388만 3689주 순매도 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.









아경봇 기자 r2@asiae.co.kr