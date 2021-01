상주시, 왕산역사공원에 코로나19 임시선별진료소 운영

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 상주시보건소는 코로나19 선제 대응을 위해 지난 9일부터 왕산역사공원 공연장 일원에 임시 선별진료소를 운영하고 있다고 11일 밝혔다.

최근 전국에서 코로나19 확진자가 동시 다발적으로 발생함에 따라 지역사회 감염 확산 차단을 위한 대책으로 확진자의 접촉자 및 검사를 희망하는 일반 시민 누구나 무료로 검사를 받을 수 있다.

검사는 PCR 검사로 코와 목 안쪽에 면봉을 넣어 검체를 채취하는 방식이다. 검사 결과는 전문검사기관의 판정에 따라 문자메시지 및 유선전화를 통해 개별적으로 통보 받게 된다.

상주시보건소장은 "발열·기침 등 호흡기 증상이 있을 때는 보건소 선별진료소를 먼저 방문해 안내를 받고, 마스크 착용과 방역 수칙을 철저히 지켜달라"고 당부했다.

