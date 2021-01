10일 고양시 원마운트 야외 썰매장을 찾은 시민들이 즐거운 시간을 보내고 있다. 원마운트는 코로나19 여파로 스노우파크 시설 중 고객의 안전과 방역지침을 반영해 야외에 위치한 시설을 중심으로 다음달 말까지 일부만 운영한다./윤동주 기자 doso7@

