국민의힘, 장경태 의원 '백신 코로나 마루나' 발언에 "인성 우려돼"

[아시아경제 나한아 기자] 더불어민주당 장경태 의원이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신접종에 대해 '백신 추정 주사'', '코로나 마루타'라고 표현한 가운데, 국민의 힘은 이에 "인성이 우려되는 발언"이라고 비난했다.

국민의힘은 9일 박기녕 부대변인 명의 논평에서 "국민을 마루타에 비유하다니, 평소에 국민을 어떻게 생각했으면 저런 발상이 나오나"라며 이같이 비판했다.

박 대변인은 "문재인 정부에서 확보했다고 하는 백신 또한 백신 추정 주사라는 것인지 확실하게 말해보라"라며 "무책임한 선동성 발언"이라고 했다.

앞서 장 의원은 지난 8일 자신의 페이스북에 "국민의힘 주장, 백신 추정 주사를 놓아 코로나 마루타 하자는 것"이라고 주장했다.

이날 오후 이 글은 제목과 본문 내용을 일부 수정해 다시 게재됐다. 국민의힘의 '백신 도입 실기론'에 대한 비판은 고수하면서 이전의 글보다 비판 수위를 낮춰 표현했다.

제목은 '국민의힘 Kill 방역 주장, 마루타적 발상'으로 바뀌었고, 논란이 일었던 '백신 추정 주사'라는 표현은 빠졌다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr