트럼프 트위터 계정 영구 정지 "폭력 선동 위험"(종합)

[아시아경제 부애리 기자] 트위터가 8일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령의 계정에 대해 '영구 정지' 조치를 취했다.

AP통신 등 주요 외신에 따르면 트위터는 이날 "추가적인 폭력 선동의 위험 때문"이라면서 트럼프 대통령의 계정에 대해 이 같은 결정을 내렸다.

트위터는 "트럼프 대통령 계정의 최근 트윗들과 이를 둘러싼 맥락, 특히 이들이 트위터 안과 밖에서 어떻게 수용되고 해석되는 지를 면밀히 검토한 뒤 내린 결정"이라고 밝혔다.

현재 트럼프 대통령의 트위터 계정에 접속하면 '계정이 일시 정지 되었습니다'라는 문구가 뜨면서 게시물 등이 보이지 않는 상태다.

지난 6일 트위터는 트럼프 대통령 지지자들이 워싱턴DC 연방의회 의사당에 난입하는 사태가 벌어진 뒤 12시간 동안 트럼프 대통령의 트윗을 일시 정지시켰다. 이는 트럼프 대통령이 거짓 '선거 사기' 주장을 되풀이하며 의회에 난입한 폭도들을 격려하는 동영상을 트위터에 올린 뒤 취해진 조치였다.

이후 트위터는 문제가 있다고 지적한 트윗 3개를 트럼프 대통령이 삭제하자 계정을 복원했지만, 이번엔 아예 영구 정지를 시켰다.

트럼프 대통령은 트위터의 조치에 대해 반발했다.

그는 트위터가 정지시킨 계정 말고 대통령 공식계정(@POTUS)을 통해 "트위터가 표현의 자유를 막고자 더 나아갔다"라면서 "트위터 직원들이 민주당, 극좌파와 공모해 나와 내게 투표한 7500만명의 위대한 애국자들을 침묵시키고자 내 계정을 삭제했다"고 주장했다.

트럼프 대통령은 "우리는 침묵하지 않을 것"이라면서 "여러 사이트와 협의를 진행 중이며 곧 큰 발표가 있을 것이다. 가까운 시기에 우리만의 플랫폼을 만들 여지가 있는지도 살펴보고 있다"라고 덧붙였다.

해당 트윗들은 삭제돼 현재는 볼 수 없는 상태이며, 트럼프 대통령의 대선유세 계정(@TeamTrump)도 정지됐다.

트위터는 "다른 계정을 사용해 계정 정지 조치를 회피하려는 것도 규정 위반"이라면서 "대통령 공식계정에 올라온 트윗과 관련해 이러한 규정을 관철하려는 조처를 밟았다"라고 밝혔다.

