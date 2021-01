[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 울진군은 맞춤형 인구 정책의 일환으로 다양한 지원 사업을 한눈에 확인할 수 있는 인구정책 지원안내 책자를 발간했다고 9일 밝혔다.

안내 책자는 각 부서별로 시행되고 있는 인구정책 관련 사업 및 혜택을 지원 대상별로 확인하기 쉽도록 ▲임신·출산 ▲육아·보육 ▲청소년·대학생·청년 ▲어르신·장애인 ▲다문화·다자녀 ▲귀농·귀촌 등 7개 분야별로 구분돼 있다.

발간된 책자는 읍·면사무소, 의료원 및 보건소, 군청 열린민원과 등에 배포·비치된다.

전찬걸 군수는 "군민들이 군의 다양한 인구 정책들을 손쉽게 찾아보고 혜택을 누릴 수 있도록 하는데 주안점을 두고 책자를 제작했다"며 "앞으로도 인구유입을 위한 다양한 정책개발에 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr