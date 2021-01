울진군, 올해 지역화폐 200억 규모 발행 … 연중내내 10% 캐시백

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 울진군은 지역화폐인 '울진사랑카드' 사용자에게 연말까지 결제액의 10%를 캐시백으로 지급한다고 9일 밝혔다.

지난해 8월 IC카드 형태로 발행된 울진사랑카드는 출시 3개월 만에 당초 발행 목표였던 30억을 돌파하며 가파른 상승세를 이어가며 연말 67억원을 발행하는 기록을 세웠다.

이에 따라 울진군은 올해 울진사랑카드 발행액을 200억원 규모로 대폭 늘렸다. 코로나19로 침체된 지역경기 활성화 차원에서 10% 캐시백 행사도 연중내내 실시된다.

울진사랑카드는 만14세 이상이면 거주지 제한 없이 누구나 발급 받을 수 있다. 개인당 결제액 월 50만원, 연 500만원 한도 내에서 캐시백을 지급받을 수 있다.

전찬걸 군수는 "울진사랑카드 발행규모 확대와 캐시백 지급이 코로나19 확산으로 경제적 어려움을 겪는 소상공인에게 도움이 되길 바란다"며 "상인도 살고 주민도 사는 상생경제가 이루어질 수 있도록 울진사랑카드를 더 많이 이용해 주기를 바란다"고 당부했다.

