[아시아경제 이정윤 기자] 8일 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 312,000 전일대비 22,500 등락률 +7.77% 거래량 3,147,847 전일가 289,500 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 코스피, 3100 넘어 3150선으로 새해 첫 주 마감코스피, 종가 기준 첫 3000선 마감...장중 3050선 돌파 팔만전자 끌고 SK하이닉스 밀고…시총 톱10, 950조 넘어 close )는 최대주주 국민연금공단의 자사 소유주식이 1894만1436 보통주에서 1898만5923 보통주로 4만4487주 증가했다고 공시했다. 최대주주 등의 소유주식 증가로 국민연금공단이 보유한 네이버 지분은 11.53%에서 11.56%로 변동됐다.

