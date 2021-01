▶홍종인(전 SKC전무) 별세, 홍정우(주식회사 하고엘앤에프 대표)·홍재우(경남연구원장, 인제대학교교수) 부친상 = 10일 오전 9시 발인, 삼성서울병원 장례식장 15호실(02-3411-6549), 마석 모란공원.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr