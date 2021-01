고양시 정신병원 선제검사서 직원 3명 확진…입소자 207명 전수조사 (상보)

[아시아경제 김영은 기자] 경기 고양시는 8일 일산동구 한 정신병원 직원 3명이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 확진됐다고 밝혔다.

지역 내 고위험군 시설 종사자들에 대한 선제 검사를 진행 중인 고양시는 지난 5일 이 병원 종사자들에 대한 진단검사를 진행했다. 검사 결과 7일 오후 3명의 직원이 최종 양성 판정을 받았다.

이 병원에는 종사자 72명과 입소자 207명 등 총 279명이 있으며, 확진자 발생에 따라 이 병원은 동일집단(코호트) 격리 상태에서 입소자 207명에 대한 전수조사를 진행 중이다.

방역 당국은 현재 병원 시설 등에 대한 방역을 마치고 역학조사를 진행 중이다.

앞서 고양시는 한 요양시설에서 입소자와 종사자 등 잇단 코로나19 집단감염이 발생해 방역에 비상이 걸렸다. 현재 고양 지역의 코로나19 확진자는 7일 오후 7시 기준 1618명이다.

