생활정보 가이드북 ‘함양에서 함께 살아요!’ 책자 배부

군 현황·인구 늘리기 지원·문화관광 등 7개 분야 수록…군민 누구나 방문·우편 수령 가능



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군이 2021년 신축년 새해를 맞아 함양군 생활정보 가이드북 ‘함양에서 함께 살아요!’를 제작·배부한다고 8일 밝혔다.

이번에 제작 배부하는 함양군 생활정보 가이드북은 ▲함양군 현황 ▲인구 늘리기 지원 사업 안내 ▲함양군 민원 서비스 ▲의료 서비스 ▲문화·관광·체육 ▲교통 등 총 7개 분야로 구성되어 있으며, 함양군으로 전입 예정이거나 처음 전입하는 군민을 위해 분야별 유용한 생활정보가 수록했다.

군 관계자는 “이번 함양군 생활정보 가이드북 책자 배부를 통해 군민, 초보 전입자, 예비 전입자가 정보를 얻지 못해 행정 혜택을 받지 못하는 일이 없도록 홍보를 빈틈없이 할 방침”이라고 밝혔다.

함양군 생활정보 가이드북은 군청 23개 부서 및 11개 읍면에 배부됐으며, 책자가 필요한 군민은 누구나 방문 및 우편을 통해 받을 수 있다.

